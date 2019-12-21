قذاف الدم يقدم واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور (صور)





قدم أحمد قذاف الدم المسؤول السياسى عن جبهة النضال الليبى، مساء اليوم، واجب العزاء للمستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، فى وفاة شقيقته، بمسجد الحامدية الشاذلية.وتلقى مرتضى منصور، العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجئمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر.وشارك في العزاء حتى الآن، عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة من بينهم علاء وجمال مبارك، ومصطفى بكري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.