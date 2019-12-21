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بالأسماء.. إصابة 6 من عائلة واحدة إثر انقلاب سيارة بوادي النطرون

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:09 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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أصيب قبل قليل، عدد 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 135 اتجاه الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

والمصابون هم كل من "مرزوقه محمد فرج" 35 سنة، "مني يونس عوض" 8 سنوات، "معتز يونس عوض" 12 سنة، "مي يونس عوض" 5 سنوات، "ميار يونس عوض" عام ونصف، و"يونس عوض مهني" 40 سنة، وجميعهم مقمين بمحافظة مطروح، وتم نقلهم لمستشفي جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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الكلمات المفتاحية

وادي النطرون مصر انقلاب سيارة اخبار

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