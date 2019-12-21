أحمد موسى: "أمير قطر مول قمة كوالامبور عشان يلاقي مكان يتكلم فيه"



وأشار "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أن أردوغان هو من دعا إلى عقد المؤتمر، مضيفا: "أردوغان عارف هو بيدعم مين، وكل ده على نفقة الشعب القطري، وخزانة تميم"، مؤكدا أن مهاتير محمد وأردوغان وتميم هم بمثابة طعن للأمة الإسلامية.



وأضاف: "تميم راح عشان يلاقي حتة يتكلم فيها"، موجهًا التحية لباكستان لرفضها حضور المؤتمر الذي يستهدف تمزيق الأمة الإسلامية.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن القمة الإسلامية في كوالامبور فشلت فشلا ذريعا، حيث لم يحضرها إلا 4 دول، كاشفا أن قطر هى من مولت تلك القمة لتفكيك الأمة الإسلامية، معقبا: "تميم اللي دفع الفلوس كلها، ماليزيا عندها مشاكل اقتصادية".