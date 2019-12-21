نادي الهلال يحصد المركز الرابع في مونديال الأندية





فرط فريق الهلال السعودي، اليوم السبت، في فرصة تاريخية بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول أمام نظيره المكسيكي مونتيري، بهدف سجله إدواردو، من خلال ضربة رأسية على يسار حارس مونتيري، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ياسر الشهراني.





وحصد فريق الهلال المركز الرابع بكأس العالم للأندية 2019، إثر خسارته أمام مونتيري، صاحب المركز الثالث بعد ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/ 3 اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.





وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما؛ ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه.





وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال في الدقيقة 35، ثم تعادل ارتورو جونزاليس لمونتيري في الدقيقة 55، قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 60، لكن البديل الفرنسي بافتيمبي جوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 66.



