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محامية: السيسي أعاد إحياء العلاقات المصرية - الإفريقية (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:04 م
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أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين
كساب أحمد
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قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن علاقة مصر بالقارة الإفريقية تاريخية وقديمة، ولكن هذه العلاقة قبل ثورة 30 يونيو ضعفت ولم تصبح في أولويات الدولة المصرية، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على إحياء وتقوية علاقات مصر بإفريقيا، وهذا واضح من إعداد الكثير من الزيارات الرئاسية للقارة السمراء، بهدف تجديد العلاقات المصرية الإفريقية.

وتابعت "يهي الدين"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي بعد ثورة 30 يونيو كان نتيجة الفهم الخاطئ لما حدث في مصر، ولكن مصر سريعًا ما تجاوزت هذا الأمر، نتيجة إدارك الأخوة الأفرقة حقيقية ما حدث في مصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه أجندة اقتصادية للقارة الإفريقية قبل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وعقد قمم إفريقية عالمية سواء القمة الإفريقية الروسية، أو القمة الإفريقية الألمانية وخلافه.
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الكلمات المفتاحية

توك شو السيسي الاتحاد الإفريقي أميرة بهي الدين أخبار مصر

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