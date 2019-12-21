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بحضور سمير صبري.. حفل تأبين المخرج الراحل سمير سيف

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:59 م
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سمير سيف
سمير سيف
رباب مصطفي
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استضافت الجامعة البريطانية الفنان سمير صبري، والفنانة ليلى علوي، والمخرج عمر عبد العزيز، ونورهان وأسرة الراحل سمير سيف، في أمسية "تأبين المخرج الراحل سمير سيف"، الذى كان يعمل رئيس قسم السينما بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، ومؤسس هذه الأمسية، هادل اليماني  المستشار الإعلامي للجامعة. 

وافتتح الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة، الأمسية، وقدم الشكر لكل الحاضرين، من الفنانين والمخرجين، وجميع الحاضرين حيث قال إن الدكتور سمير سيف، وقال إنه إنسان خلوق ومثال للشرف والعطاء وحبه لعمله وإخلاصه له. 

وحضر نخبة كبيرة من الفنانين منهم، ليلى علوي، سمير صبرى،نورهان،  المخرج عمر عبد العزيز، المخرج على بدرخان، مجموعة من الفنانين، وطلاب الجامعة البريطانية فى مصر .

وألقي مجموعة من الفنانين كلمة للراحل سمير سيف، وقدموا العزاء لأسرته، بكل حزنا شديدا، وايضا عميد الكلية الدكتور محمد شومان، والدكتور عادل اليمانى المستشار الإعلامي الجامعة .

استكمل حديثه مقدما ابن عالم الفن، الخلوق الدكتور دانى سمير سيف، حيث قدم الشكر لكل الحاضرين منهم،  عمر عبد العزيز رئيس نقابة الفن، والدكتور أشرف ذكى، وايضا ابن عالم فنان خلوق الدكتور دانى سيمر سيف،وقدم الشكر للمؤسسين هذه الامسية، والدكتور. سمير سيف مثال للعمل والمحبة . 

وقامت طلبة الجامعة بإنشاء فيلم للراحل سمير سيف، مدته ثلاث دقائق،لانجازاته وافلامه، لانه كان رئيس قسم السينما بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية فى مصر.
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ونحي ذكرى الراحل سمير سيف بهذه الأمسية المتألقة، وقدمنا السلام الوطنى لمصرنا الحبيبة، ووقفنا دقيقة حداد على المخرج الراحل سمير سيف .

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