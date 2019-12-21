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10 مليار درهم إيرادات ابو ظبي من تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:55 م
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بوابة الفجر
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لغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة عبر منافذ الإمارة نحو 10.75 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 وفق بيانات مركز إحصاء أبوظبي.

وتوزّعت تجارة اللؤلؤ بواقع 8.2 مليارات درهم صادرات و2.15 مليار درهم واردات و378.8 مليون درهم معاد تصديره.

وتعد تجارة اللؤلؤ الأعرق في دولة الإمارات، ويعكس استمرار نشاط التجارة عليها تزايد الطلب على هذا النوع من السلع التي تلقى رواجاً كبيراً سواء في أوساط التجار العاملين في القطاع أو الأفراد.

 

وعادة ما تُصنف المؤسسات العالمية المتخصصة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة

لغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة عبر منافذ الإمارة نحو 10.75 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 وفق بيانات مركز إحصاء أبوظبي.

وتوزّعت تجارة اللؤلؤ بواقع 8.2 مليارات درهم صادرات و2.15 مليار درهم واردات و378.8 مليون درهم معاد تصديره.

وتعد تجارة اللؤلؤ الأعرق في دولة الإمارات، ويعكس استمرار نشاط التجارة عليها تزايد الطلب على هذا النوع من السلع التي تلقى رواجاً كبيراً سواء في أوساط التجار العاملين في القطاع أو الأفراد.

 

وعادة ما تُصنف المؤسسات العالمية المتخصصة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة


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الكلمات المفتاحية

ايرادات ابو ظبي ابو ظبي

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