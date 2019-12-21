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خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:13 م
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ذا فويس
ذا فويس
لمياء علي
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ليلة حماسية مثيرة مليئة بالمفاجآت والقلق والخوف والتساؤل من آخر حلقات برنامج المواهب ذا فويس والذي يعرض على شاشة MBC مصر، والتي انطلقت منذ دقائق، ومن المقرر أن يفوز متسابق واحد بلقب ذا فويس لهذا الموسم.

وحصل موقع "الفجر الفني" على مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل كواليس البرنامج، تكشف عن حماس الجمهور وتفاعله وترقبه الشديد لنتائج التصويت، وأيضًا عن استعدادات لجنة التحكيم للحلقة.

جدير بالذكر أن يتنافس كلاً من مهدي عياشي من فريق السوبر ستار راغب علامة ورضوان الأسمر من فريق الديفا سميرة سعيد وإيمان عبد الغني من فريق الفنانة أحلام وفهد مفتخر من فريق الفنان محمد حماقي على لقب ذا فويس الموسم الخامس.
خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)
خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)
خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)
خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)
خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)
خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)
خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)
خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)
خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)
خاص.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر الكواليس النهائية للحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" (فيديو وصور)
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