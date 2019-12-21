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حائل.. الجامعة توجه 6 نصائح إلى الطلبة لتحفيز أنفسهم على المذاكرة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:47 م
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جامعة حائل
جامعة حائل
الفجر السعودي
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وجهت جامعة حائل ممثلة في مركزها التثقيفي، مساء اليوم السبت، 6 نصائح يُمكن للطالب من خلالها تحفيز نفسه على المذاكرة.

وتساءلت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر": "كيف تحفز نفسك على المذاكرة؟"، ثم أجابت الجامعة: "فكر في النتيجة الإيجابية، كوِّن صورة ذهنية واضحة لهدفك، كافئ نفسك بما تحب، تعرف على قصص نجاح الآخرين، ضع في مكان مذاكرتك ما يذكرك بأهدافك، لا تقلل من أفعالك الصغيرة".

وجاءت هذه النصائح قبل ساعات من انطلاق اختبارات الفصل الأول لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، يوم غداً الأحد؛ حيث يؤدي نحو 1.2 مليون طالب وطالبة اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1441هـ؛ وذلك لمدة أسبوعين، وسط تضافر جهود أولياء الأمور والجهات التعليمية والأمنية على مستوى مناطق المملكة.

هذا وأكملت الذراع التنفيذية لوزارة التعليم شركة "تطوير" لخدمات النقل المدرسي؛ استعداداتها واستنفرت طاقاتها لتوفير خدمة متميزة خلال فترة الاختبارات؛ وذلك عبر أسطول مكون من 25 ألف حافلة ومركبة.

كما استعدت الأجهزة الشرطية على مستوى المملكة جيدًا لاستقبال هذا الحدث التعليمي الأهم؛ حيث وضعت خطة متكاملة لتوفير المناخ الآمن للطلاب والطالبات حتى تمر الاختبارات في هدوء تام.

وشملت الخطة الأمنية وجود المرور ودوريات الأمن والأمن الوقائي وأمن الطرق في الطرقات والشوارع الرئيسية والإشارات والتقاطعات المرورية وأمام المدارس؛ لتسهيل الحركة المرورية على الطلاب والمعلمين للوصول إلى مدارسهم بكل يسر وسهولة.

وعلى مستوى المناطق، تم نشر أعداد من الضباط والأفراد منذ وقت مبكر في الطرق والميادين وأحياء المدينة المنورة وعند المدارس، لتنظيم الحركة المرورية؛ ليتمكن الطلاب والطالبات من الوصول إلى المدارس والجامعات بكل يسر وسهولة.

وركزت خطة وزارة الداخلية على فك الاختناقات المرورية، التي قد تحدث بسبب ظرف طارئ في حركة السير.

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الكلمات المفتاحية

حائل جامعة الحائل المملكة السعودية الجامعة

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