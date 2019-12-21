خبير عسكري: هناك مساعي لنقل الإرهاب إلى وسط إفريقيا

كشف اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن أهمية عقد مؤتمر اللجنة الثلاثية المتخصصة فى الأمن والسلام فى القارة الإفريقية بمصر.



وقال "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت إن مصر اختيرت لعقد الاجتماع الـ 12 للجنة لأن بلادنا هي الدولة الوحيدة التي حاربت الإرهاب على 4 مجالات الأساسية للأمن القومي وهم: المجال السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي.



وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن هناك مساعي لنقل الإرهاب إلى وسط إفريقيا ولذلك لا بد من مقاومته، منوها إلى أن مصر ستستخدم خبراتها لمحاربة الإرهاب.

