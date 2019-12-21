هدف محمد صلاح| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot plus

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موعد مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بث مباشر ليفربول وفلامنجو، yalla shoot 7sry بث مباشر، بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو kora online، مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو dawri plus





ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك ـــ ديان لوفرين ـــ ألكساندر أرنولد ـــ اَندي روبرتسون

خط الوسط: جوردن هندرسون ـــ نابي كيتا ــ فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح ـــ ساديو ماني ـــ روبرتو فيرمينو.





وكان قد فاز فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف أمام مونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو ، مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو kora online، مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو مباشرة.





وفاز فلامنجو البرازيلي على الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر، بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو dawri plus، بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو yalla shoot.





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