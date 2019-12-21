Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:49 م
Advertisements
مباراة برشلونة
مباراة برشلونة
محمد جمال
Advertisements
حقق برشلونة الإسبانى فوزًا هامًا اليوم على ضيفه الافيس برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسبانى فى لقاء أقيم على ملعب كامب نو.

وتقدم برشلونة فى النتيجة مبكرا فى الدقيقة 14 عن طريق اللاعب انطوان جريزمان ثم قبل نهاية الشوط إستطاع لاعب الوسط ارتورو فيدال من تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 45.

وفى الشوط الثانى سجل بيري بونس لاعب الافيس هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 56 ولكن جاء دور ليونيل ميسي لاعب برشلونة ليسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 69 ثم أضاف لويس سواريز الهدف الرابع فى الدقيقة 75 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذا الفوز تصدر برشلونة الدوري الإسبانى فى إنتظار مباراة ريال مدريد واتليتك بيلباو والمقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة، ليحقق الفوز الأول من ثلاث مباريات بعدما تعادل مع ريال سوسيداد وريال مدريد.

ترتيب الدوري الإسبانى بعد فوز برشلونة على الافيس:-

برشلونة 39 نقطة
ريال مدريد 36 نقطة
إشبيليه 34 نقطة
خيتافي 30 نقطة
أتليتكو مدريد 29 نقطة
ريال سوسيداد 28 نقطة
أتليتك بيلباو 27 نقطة
فالنسيا 27 نقطة
غرناطة 24 نقطة
أوساسونا 23 نقطة
ليفانتى 23 نقطة
ريال بيتيس 23 نقطة
فياريال 22 نقطة
بلد الوليد 19 نقطة
الافيس 19 نقطة
إيبار 19 نقطة
مايوركا 15 نقطة
سيلتا فيجو 14 نقطة
ليجانيس 10 نقاط
إسبانيول 10 نقاط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترتيب برشلونة ترتيب الدوري الاسباني ترتيب الدوري الإسباني ترتيب الدوري

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY رابط ماتش ليفربول Club World Cup final

منذ ساعة

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ نصف ساعة

بالتردد 5 قنوات مفتوحة تشاهد عليها مباراة ليفربول وفلامينجو مباشرة| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر liverpool final

منذ ساعتين و 7 دقيقة

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ 42 دقيقة

Cup final| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر في نهائي كأس العالم للأندية الأسطورة لايف Watch Liverpool

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ أقل من ساعتين

صحيفة سعودية: فرجاني ساسي يفسخ عقده مع الزمالك للانتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم لوزيرن يشعل أزمة لرينيه فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

LIVE| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأندية beIN SPORTS المفتوحة

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنغو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف صلاح العالمي»

منذ ساعة و 14 دقيقة

live|مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية عبر bein sport

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

«كول كورة»: مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنيجو بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فضيحة تحكيمية تتسبب في إيقاف "حكم" بمباراة طنطا والمقاصة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية

ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادل الريال وأتليتكو في "ديربي مدريد"

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد فوز برشلونة على إشبيلية

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إيبار

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر.. والريال يتراجع

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

07:17 م

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

07:27 م

live|مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية عبر bein sport

07:31 م

«كول كورة»: مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنيجو بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status