ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس

حقق برشلونة الإسبانى فوزًا هامًا اليوم على ضيفه الافيس برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسبانى فى لقاء أقيم على ملعب كامب نو.





وتقدم برشلونة فى النتيجة مبكرا فى الدقيقة 14 عن طريق اللاعب انطوان جريزمان ثم قبل نهاية الشوط إستطاع لاعب الوسط ارتورو فيدال من تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 45.





وفى الشوط الثانى سجل بيري بونس لاعب الافيس هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 56 ولكن جاء دور ليونيل ميسي لاعب برشلونة ليسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 69 ثم أضاف لويس سواريز الهدف الرابع فى الدقيقة 75 عن طريق ركلة جزاء.





وبهذا الفوز تصدر برشلونة الدوري الإسبانى فى إنتظار مباراة ريال مدريد واتليتك بيلباو والمقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة، ليحقق الفوز الأول من ثلاث مباريات بعدما تعادل مع ريال سوسيداد وريال مدريد.





ترتيب الدوري الإسبانى بعد فوز برشلونة على الافيس:-





برشلونة 39 نقطة

ريال مدريد 36 نقطة

إشبيليه 34 نقطة

خيتافي 30 نقطة

أتليتكو مدريد 29 نقطة

ريال سوسيداد 28 نقطة

أتليتك بيلباو 27 نقطة

فالنسيا 27 نقطة

غرناطة 24 نقطة

أوساسونا 23 نقطة

ليفانتى 23 نقطة

ريال بيتيس 23 نقطة

فياريال 22 نقطة

بلد الوليد 19 نقطة

الافيس 19 نقطة

إيبار 19 نقطة

مايوركا 15 نقطة

سيلتا فيجو 14 نقطة

ليجانيس 10 نقاط

إسبانيول 10 نقاط