حسن شحاتة وشيكابالا يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور (صور)

حضر الثنائي حسن شحاتة نجم الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحرص فريق الزمالك لكرة القدم بقيادة الفرنسى كارتيرون و سامي الشيشيني المدرب العام و عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي واللاعبين محمود "جنش " و محمد عواد و محمد أبو جبل و عمر السعيد و إسلام جابر و كريم بامبو و التونسى فرجانى ساسى و محمود علاء و الثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم و طارق حامد وحازم أمام على تقديم واجب العزاء أيضا.