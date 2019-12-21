المبادرة البرلمانية العربية: حماس أضاعت القضية الفلسطينية

قال جمال بوحسين، الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إن حركة حماس أضاعت القضية الفلسطينية بسبب ممارستها الغير مسؤولة، وعدائها للشعب الفلسطيني، وعلى الدول العربية أن تقف وقفة مسؤولة أمام هذه الحركة الإخوانية التي تضر الأمن القومي العربي والفلسطيني على حد سواء.



وتابع "بوحسن"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن استراتيجية جماعة الإخوان تعمل على إسقاط الأنظمة ودعم الإرهاب، وتقويض الأمن في الدول من خلال بعض الممارسات الإرهابية من خلال عناصرها المنتشرة في بعض الدول العربية، مطالبًا بوضع جماعة الإخوان في قائمة الإرهاب.



وشدد على ضرورة وضع جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية التي تضر بالأمن القومي العربي وكل من له علاقة بالإخوان على قائمة الإرهاب .

