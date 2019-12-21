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بسبب 200 جنيه.. أب يوثق إبنته بالحبال وينهال عليها بالضرب حتى فارقت الحياة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - محمود عمر
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تعالت أصوات الاستغاثات التي سبقت المشهد الدموي الذي وقعت أحداثها عقب منتصف ليل التاسع عشر من ديسمبر الجاري، في جريمة تجمدت فيها مشاعر الأبوة لدى أب قادته روحه الشيطانية ووثق نجلتة بالحبال وأنهال عليها ضربا بالعصا ولم توقفه آلام الاحتضار عن المضي في الجريمة، حتى فارقت الحياة.

شهدت أروقة قرية "على باشا" التابعة لدائرة مركز مطاي شمال محافظة المنيا، حادثًا بشعًا بطلها أب تجرد من مشاعر الأبوة حينما اكتشف إختفاء 200 جنيهًا من المنزل وبدأت نظرات شكوكة تتجه إلى إبنته ريم، تلك الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا.

دار بينهم حوار قصيرًا كان مضمونة السؤال عن من إستطاع سرقة المال الخاص بة من داخل المنزل، وفي لحظة تغيرت ملامح الأب "نمر. م. م"، صاحب الاثنين والسبعين عاما، هنا تحول المسن إلى شيطان انعدمت منه ملامح الأبوه والإنسانية، فقام بتوثيق صاحبة ال١٦ عاما، بحبل، واحكم توثيقها وبدأ ينهال عليها بالضرب المبرح حتى شعر بالإرهاق الشديد، الأمر الذي فستعان بعصا، وبات يستكمل حلقه التعذيب وسط توسل وبكاء من قبل نجلتة ريم.

حين انتهى نمر من تعذيبه لنجلته أكتشف أنها فارقت الحياة، اعتقد بأنها أصيب بحاله إغماء فأسرع بها إلى مستشفى مطاي العام، وحين حاول الأطباء سؤاله عن سبب تلك الحالة كانت إجابته بأنها تعرضت لسقوط من علو.

توفيت ريم داخل أروقة المستشفى، الأمر الذي استدعى الاتصال بقوات الأمن، وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد حمدي رفعت رئيس فرع البحث الجنائي بشمال وبقيادة الرائد حازم الحيني معاون اول مباحث المركز والنقيب احمد ابو حمر ضابط مباحث بالمركز، وتبين وجود كدمات متفرقة بالجسم وان سبب الوفاة جنائي، وأن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة.

وبمواجهته اعترف تفصليًا بقيامه بربط الفتاة بالحبال وضربها بسبب قيامها بسرقة 200 جنيه ولشكه في سلوكها وعندما ظهرت عليها حالة الإغماء قاموا بالذهاب بها الي المستشفى الا انها فارقت الحياة قبل الوصول.
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