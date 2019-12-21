سلاح الجو الليبي يستهدف معسكرا لمليشيات "الدروع" في زليتن

استهدف سلاح الجو الليبي، اليوم السبت، معسكرات مليشيات الدروع بمدينة زليتن شرقي العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبيالمركز، في بيان له، إن سلاح الجو نفذ غارة جوية على معسكر للمليشيات في زليتن (150 كم تقريبا شرق العاصمة طرابلس 72.5 كم غربي مصراتة) يضم عددا من المليشيات التي يطلق عليها "درع زليتن".

وأوضح أن هذه المليشيات تضم عددا من عناصر التنظيمات الإرهابية معروفين ومطلوبين للعدالة بتهم إرهاب وجرائم جنائية.