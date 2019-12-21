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سلاح الجو الليبي يستهدف معسكرا لمليشيات "الدروع" في زليتن

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:27 م
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بوابة الفجر
وكالات
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استهدف سلاح الجو الليبي، اليوم السبت، معسكرات مليشيات الدروع بمدينة زليتن شرقي العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبيالمركز، في بيان له، إن سلاح الجو نفذ غارة جوية على معسكر للمليشيات في زليتن (150 كم تقريبا شرق العاصمة طرابلس 72.5 كم غربي مصراتة) يضم عددا من المليشيات التي يطلق عليها "درع زليتن".

وأوضح أن هذه المليشيات تضم عددا من عناصر التنظيمات الإرهابية معروفين ومطلوبين للعدالة بتهم إرهاب وجرائم جنائية.

وحول الأوضاع العسكرية في طرابلس، كشف المكتب الإعلامي للكتيبة (155 مشاة) التابع للجيش الليبي أن قواته تمكنت من التقدم في محور مشروع الهضبة-صلاح الدين، وسيطرت على مراصد جديدة بعد توجيه عدة ضربات لتمركزات المليشيات التي أجبرت على الانسحاب.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن القوات المسلحة أصبحت على مشارف حي بوسليم وطريق السدرة بإسناد من سلاح الجو، مشيرا إلى أنه تم العثور على جثتين تابعين للمليشيات أثناء تقدم الوحدات العسكرية بعد تخلي المليشيات عنها تحت الضغط النيراني، بالقرب من كلية ضباط الشرطة وتم تسليمهم إلى الهلال الأحمر.

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الكلمات المفتاحية

مليشيات الدرون سلاح الجو الليبي زليتن المعسكرات

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