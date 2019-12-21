Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. أهداف مباراة برشلونة ضد ألافيس 1/4 في الدوري الإسباني

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:32 م
Advertisements
برشلونة ضد ألافيس
برشلونة ضد ألافيس
Advertisements
مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

برشلونة ضد ألافيس، حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على ضيفه ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكاتالوني، في إطار منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2019 - 2020. 

ملخص مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني
افتتح برشلونة أول أهداف اللقاء في الدقيقة 14 عن طريق الفرنسي أنطوان جريزمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 45 بتسديدة صاروخية تسكن يمين حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2.

وفي الشوط الثاني، قلص بيري بونس الفارق لفريق ألافيس في الدقيقة 56 برأسية لا تُصد، وسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 69 بتسديدة عابرة للقارات من خارج منطقة الجزاء، واختتم الأوروجوياني لويس سواريز برابع أهداف اللقاء في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/4 للبرسا.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 38 مُتصدرًا ترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.

وبدأ برشلونة مباراته أمام ألافيس بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليت – جوردي ألبا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش- سيرجي روبرتو- فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – لويس سواريز- ليونيل ميسي.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة برشلونة والافيس في الدوري مباراة برشلونة اليوم برشلونة والافيس برشلونة ضد ألافيس برشلونة الدوري الاسباني

أخبار تهمك

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

بالتردد 5 قنوات مفتوحة تشاهد عليها مباراة ليفربول وفلامينجو مباشرة| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر liverpool final

منذ ساعتين و 7 دقيقة

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ 42 دقيقة

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ نصف ساعة

صحيفة سعودية: فرجاني ساسي يفسخ عقده مع الزمالك للانتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

LIVE| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأندية beIN SPORTS المفتوحة

منذ أقل من نصف ساعة

Cup final| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر في نهائي كأس العالم للأندية الأسطورة لايف Watch Liverpool

منذ أقل من ساعة

«كول كورة»: مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنيجو بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنغو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف صلاح العالمي»

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. فضيحة تحكيمية تتسبب في إيقاف "حكم" بمباراة طنطا والمقاصة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY رابط ماتش ليفربول Club World Cup final

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ ساعة و 8 دقيقة

مهاجم لوزيرن يشعل أزمة لرينيه فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

live|مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية عبر bein sport

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

Osasuna vs barcelona | في غياب "ميسي".. البرسا يتعادل مع أوساسونا بالدوري الإسباني (فيديو)

برشلونة ضد فالنسيا (5-2) | البرسا يقسو على الخفافيش في الدوري الإسباني (فيديو)

ميسي يخرج مصابا.. ملخص مباراة برشلونة ضد فياريال 1/2 في الدوري الإسباني (فيديو)

ملخص كامل لمباراة خيتافي ضد برشلونة (2-0) في الدوري الإسباني (فيديو)

ملخص مباراة برشلونه‎ ضد إيبار (3-0) في الدوري الإسباني (فيديو)

Eibar vs Barcelona | برشلونة يقسو على إيبار بثلاثية في الدوري الإسباني (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

07:17 م

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

07:27 م

live|مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية عبر bein sport

07:31 م

«كول كورة»: مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنيجو بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status