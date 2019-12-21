شاهد.. أهداف مباراة برشلونة ضد ألافيس 1/4 في الدوري الإسباني

مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني





برشلونة ضد ألافيس، حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على ضيفه ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكاتالوني، في إطار منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2019 - 2020.





ملخص مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

افتتح برشلونة أول أهداف اللقاء في الدقيقة 14 عن طريق الفرنسي أنطوان جريزمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 45 بتسديدة صاروخية تسكن يمين حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2.





وفي الشوط الثاني، قلص بيري بونس الفارق لفريق ألافيس في الدقيقة 56 برأسية لا تُصد، وسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 69 بتسديدة عابرة للقارات من خارج منطقة الجزاء، واختتم الأوروجوياني لويس سواريز برابع أهداف اللقاء في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/4 للبرسا.





وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 38 مُتصدرًا ترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.





وبدأ برشلونة مباراته أمام ألافيس بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليت – جوردي ألبا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش- سيرجي روبرتو- فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – لويس سواريز- ليونيل ميسي.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني:-