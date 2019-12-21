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live|مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية عبر bein sport

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مباراة ليفربول وفلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019 اليوم السبت ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر 

موعد مباراة ليفربول وفلامنغو 
 

نحو 10 آلاف من جماهير فلامنغو طارت لأكثر من 16 ساعت من البرازيل إلى الدوحة لدعم فريقها بكل أوتيت من صوت.

الآلاف من جماهير ليفربول جاؤوا قطر من جميع أنحاء العالم، البعض لم يحظ بتذكرة دخول الملعب فذهب لمنطقة الجماهير، والمحظوظ يجلس الآن في ستاد خليفة بانتظار صافرة البداية.

مباراة ليفربول وفلامنغو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

 

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو في بث مباشر عبر الانترنت
 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
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