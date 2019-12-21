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Watch SALAH LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم بث مباشر اونلاين كاس العالم للاندية مجاناً «هدف صلاح»

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:29 م
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تابعوا مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو في كاس العالم للاندية اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر من العام 2019، حيث يلتقي الفريقان على لقب بطولة العالم المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة ستقام على ملعب خليفة الدولي الذي يتسع لأكثر من 45 ألف متفرج، في مباراة بيعت جميع التذاكر المخصصه لها.

وكان ليفربول بطل دوري ابطال أوروبا قد فاز في مباراة نصف النهائي على حساب مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف، في مباراة لم تكن سهلة على الفريق الانجليزي، الذى عاني بشكل كبير حتي الدقائق الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة، حتي حسم البديل فيرمينو اللقاء، وصعد بأبناء المدرب يورجن كلوب إلي المباراة النهائية لملاقاة فلامنجو البرازيلي.

أما فلامنجو فقد لعب مباراة نصف النهائي أمام الهلال السعودي، وحول الفريق البرازيلي تأخره خلال الشوط الأول بهدف، إلي فوز في الشوط الثاني بثلاثة أهداف لهدف، ليؤكد قوة شخصية الفريق واستعداده لتحدي ليفربول على لقب البطولة في هذه الليلة، ليؤكد تفوق الأندية البرازيلية على الفريق الانجليزي، الجدير بالذكر ان نادي ليفربول قد خسر كاس العالم للأندية عام 2005 أمام ساو باولو البرازيلي، وخسر بطولة الأنتر كونتنتال أمام فلامنجو نفسه قبل 34 عام من الآن، فهل سيعيد التاريخ نفسه.

تشكيل ليفربول اليوم
حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – روبرسون

خط الوسط: جوردان هيندرسون – ميلنر- نابي كيتا

خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو.

مباراة ليفربول بث مباشر

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