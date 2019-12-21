مفاجأة.. دانا حلبي تعلن خطوبتها من فنان سوري مشهور وتفاجئ جمهورها



تفاصيل خطوبة دانا حلبي

كانت قد نشرت الفنانة دانا حلبي صورة مع خطيبها الجديد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأبرزت بالصورة دبل الخطوبة ولكن لم تكشف عن هوية خطيبها برغم إعلانها رسميًا للجميع، وتأتي هذه الخطوبة بعد مرور سنوات على طلاقها من زوجها الأول.



دانا حلبي تعتزل الغناء

اعتزلت المطربة دانا حلبي، الفن منذ سنوات بعد زواجها الأول، قبل أن تفسخ عقد الزواج، منذ 5 سنوات بعد خلافات عائلية وصلت للمحاكم.



وقالت دانا حلبي بعد طلاقها: "الإنسان يتعلم من تجربته الأولى".



من هو خطيب دانا حلبي؟

تداول رواد السوشيال ميديا معلومات حول هوية خطيب دانا حلبي، وهو الممثل السوري عبد المنعم عمايري طليق الممثلة السورية أمل عرفة.



تصدرت اللبنانية دانا حلبي محركات البحث بالسعودية، بعد أن نشرت صورة من حفل خطوبتها، رغم إنها اعتزلت الغناء منذ سنوات.