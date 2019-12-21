يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية المُرتقب من جميع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث صعد ليفربول إلى النهائي عقب تخطيه مونتيري بهدفين مقابل هدف، على الجانب الآخر فقد تأهل فلامنجو للنهائي بعد الفوز على نظيره الهلال السعودي في المباراة التي انتهت بفوز فلامنغو بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ليفربول وفلامنجو بث مباشر

ليفربول وفلامنجو بث مباشر اللقاء المُقرر إقامته اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، ويسعي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح إلى تحقيق حلم الذهبية، على المستوي المحلي، ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقاط بعد فوزه حتى الآن في 16 مباراة وتعادل في مباراة واحدة منذ إنطلاق الموسم الجديد.









تشكيل ليفربول

وقد أعلن يورجن كلوب عن تشكيل ليفربول لمواجهة فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية 2019، في الهجوم كل من صلاح، ماني وفيرمينو، وفي حراسة المرمي أليسون بيكر، وفي الدفاع كل من أرنولد، فان دايك، جوميز، وأندرو روبيرتسون، وفي خط الوسط، هندرسون، نابي كيتا، أوكساليد تشامبرلين.













مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو





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