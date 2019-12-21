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21 مارس.. الحكم في طعن عودة رئيس الزمالك للظهور على الفضائيات

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى طالبت فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والقاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، للحكم بجلسة 21 مارس المقبل.

اختصم الطعن رقم 42478 لسنة 65 قضائية علّيا، رئيس نادي الزمالك.

كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق، بقبول الدعوى رقم 24105 لسنة 73ق، ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

وذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بإيقاف رئيس نادى الزمالك لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامي، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قرارًا بتاريخ 15 يناير الجاري، بإيقافه لمدة شهرين.

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