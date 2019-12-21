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خالد الجندي: البيوت التي تهان فيها المرأة لا تصلح لإنتاج الرجال (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:27 م
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خالد الجندي
خالد الجندي
كساب أحمد
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انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مطالبة المرأة بالصبر عند إهانتها من بعض الرجال، قائلًا: "الشيوخ معندهاش غير كلمة أصبري عندك أولاد، هتصبر لحد أمتى يا عم الشيخ، مش قادرين على الرجال، لكن قادرين على المرأة بكلمة أصبري، معندكش حد يقول للرجل اللي بيضربها أصبر وما تضربهاش، كله على الحيط المائل". 

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن المرأة تقوم بكل واجبتها سواء في إعداد الطعام أو تربية الأولاد، وبعد كل ذلك يقوم بعض الرجال بضربها، متابعًا: "بعد كل ذلك تضرب، وتفاجئ بشيح يقولها أصبري، يعني ايه، الكرامة لو تحطمت مفيهاش صبر، عزة النفس مفيهاش صبر".

وأشار إلى أنه لن يوجد جيل يقود الأمة وهو يرى والدته تهان، متابعًا: "البيوت التي تهان فيها المرأة لا تصلح لإنتاج الرجال".
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