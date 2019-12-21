ضبط عاطل بالسويس متخصص في سرقة الدرجات النارية

تمكنت مباحث السويس من ضبط عاطل بتهمة سرقة عدد من الدراجات النارية تم البلاغ بسرقتها.



وكان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، قد أمر بشن حملات وكمائن مرورية مكثفة في أحياء المحافظة من أجل ضبط الدرجات المسروقة والمخالفين.



أمر الواء عامر محمود عامر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، بتشكيل فريق بحثى قاده العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائى لمعرفة وراء سرقة الدرجات النارية المسروقة.



نجحت فريق البحثى من كشف لغز وضبط عاطل يدعى "ا. ع" مقيم بمنطقة السيد هاشم دائرة قسم الجناين اثناء سرقة احد الدرجات النارية بقسم شرطة الأربعين.



وبسؤال المتهم اعترف بسرقة ٩ درجات نارية سرقهم في عدد من المناطق المختلفة داخل أحياء المحافظة المختلفة حيث تم تحرير محضر بالواقعة واحالتها لنياية العامة لتوالى التحقيقات.





