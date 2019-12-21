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أحمد داوود لكريم عبدالعزيز: "بحبك وبحب أفلامك"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:33 م
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احمد داوود
احمد داوود
شيماء عطية
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نشر الفنان الشاب أحمد داوود عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز من حفل توزيع جوائز الدير جيست أمس الجمعة.

وأرفق "داوود" الصور بتعليق: "بحبك جدا واتشرفت بمعرفتك جدا وبحب أفلامك وانا أساسًا من جمهورك ومبسوط وفخور ان عندنا كريم عبدالعزيز في السينما ومبروك علي كل نجاحات ٢٠١٩ وان شاء الله ٢٠٢٠ نجاحات اكتر واكتر".

وكان أحمد داوود حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ولاد رزق ٢"، فيما حصد كريم عبدالعزيز جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الفيل الأزرق ٢".
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