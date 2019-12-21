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اتهامات بتوزيع سجائر مغشوشة ... والشركات المصنعه ترد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:20 م
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بوابة الفجر
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أصدرت شركة فيلب موريس المتخصصة في صناعة السجائر بيانًا، أكدت فيه سلامة جميع منتجاتها من السجائر التى تقوم ببيعها في المملكة العربية السعودية.

وكان عدد من الموطنون السعوديون تداول هشتاح على موقع التواصل الإجتماعي بأنه هناك غش في منتجات  التبغ التى توزعها شركة فيليب موريس دخل المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة في بيانا لها ردًا على تلك الاتهامات، بأن جميع سجائر فيليب موريس انترناشونال الموزعة في المملكة العربية السعودية مصنعة في مصانعنا في المانيا وبولندا (مارلبورو وبارليمانت باستثناء توتش) بالإضافة مصانع تركيا التى تصنع فيها منتجات (L&M وتشيسترفيلد).

وأكدت"فيليب موريس"، أنها لا تصنع اي منتجات لها في الأمارات، كما أن الباركود الذي يبدأ بالرمز "629" الموجود على عبوات منتجات شركة فيليب موريس انترناشونال يشير فقط إلى المكتب حيث تم تسجيل الباركود الرقمي، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على المكونات وعمليات التصنيع ولا على نكهة وجودة التبغ المستخدم في منتجاتنا بالسوق السعودية قبل وبعد تطبيق اللائحة التنظيمية للتغليف العادي المطبقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.


هيئة الغذاء والدواء السعودية تحلل عينات  من التبغ :

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية التابعه لوزارة التجارة، أنها ستقوم بأجراء تحليل لعينات التبغ المتواجدة في الأسواق بعد شكوي من قبل المدخنين تفيد بتغير نكهات السجائر، ولكن لم تظهر نتائج التحليل حتى الآن

كما ألزمت الهيئة والوزارة في الوقت نفسه شركات التبغ بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين، محددتين منتصف الأسبوع المقبل موعداً أقصى للإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة على استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي

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الكلمات المفتاحية

سجائر مغسوشة توزيع سجائر مغشوشة السعودية

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