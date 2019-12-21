«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

يستضيف ملعب خليفة الدولي بقطر مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنجليزي وبين فريق فلامنجو البرازيلي فى مباراة قوية ينتظرها جميع مشاهدي كرة القدم فى العالم وخاصة محبي ليفربول الإنجليزي من أجل التتويج بمونديال الأندية لأول مرة.





موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي

يسعي ليفربول الإنجليزي للفوز ببطولة كأس العالم للأندية على حساب فريق فلامنجو البرازيلي بينما يسعي الفريق البرازيلي لتحقيق مفاجئة بالفوز على ليفربول وستقام المباراة فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي فى نهائي مونديال الأندية فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 وقناة الكأس المفتوحه.





ولكن يقدم الفجر الرياضي عدة قنوات ستذيع نهائي كأس العالم للأندية والتردد الخاص بها.

canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13

rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19

sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات

Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.

قناة الكأس القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا

قناة الكأس تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500

تردد قناة Alkass Three

على النايل سات

11919 استقطاب افقي

معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4

على العرب سات

تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي

معامل الترميز 27500 التصحيح ¾





ويطمح ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح فى التتويج باللقب الثالث هذا العام بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسيبير والفوز بالسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي.