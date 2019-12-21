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«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:13 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يستضيف ملعب خليفة الدولي بقطر مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنجليزي وبين فريق فلامنجو البرازيلي فى مباراة قوية ينتظرها جميع مشاهدي كرة القدم فى العالم وخاصة محبي ليفربول الإنجليزي من أجل التتويج بمونديال الأندية لأول مرة.

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي
يسعي ليفربول الإنجليزي للفوز ببطولة كأس العالم للأندية على حساب فريق فلامنجو البرازيلي بينما يسعي الفريق البرازيلي لتحقيق مفاجئة بالفوز على ليفربول وستقام المباراة فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي
يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي فى نهائي مونديال الأندية فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 وقناة الكأس المفتوحه.

ولكن يقدم الفجر الرياضي عدة قنوات ستذيع نهائي كأس العالم للأندية والتردد الخاص بها.
canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13
rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19
sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات
Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.
قناة الكأس القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا
قناة الكأس تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي
معامل الترميز 27500
تردد قناة Alkass Three
على النايل سات
11919 استقطاب افقي
معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4
على العرب سات
تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي
معامل الترميز 27500 التصحيح ¾

ويطمح ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح فى التتويج باللقب الثالث هذا العام بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسيبير والفوز بالسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي.
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