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الإفتاء توضح حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:15 م
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دار الإفتاء
دار الإفتاء
داليا الحسين
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أوضحت دار الإفتاء، حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر موقع "فيسبوك".

وعقبت، اليوم السبت أنه يستحب قراءة الفاتحة عند عقد الزواج تبركًا وتيامنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية.

وأضافت أن النصوص الشرعية دلت على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ".
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