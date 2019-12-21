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الذراع التنفيذية لوزارة التعليم بالمملكة تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:03 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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انتهت الذراع التنفيذية لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، شركة "تطوير" لخدمات النقل المدرسي، مساء اليوم السبت، من استعداداتها، واستنفرت طاقاتها لتوفير خدمة متميزة خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول لـ 1,2 مليون طالب وطالبة، يتم نقلهم إلى 18 ألف مدرسة عبر أسطول مكون من 25 ألف حافلة ومركبة.

ويقوم على خدمات النقل المدرسي، 28 ألفًا من سائقين ومراقبين ميدانيين ومشرفين وإداريين وفنيين.

هذا وقد شهدت الأيام الماضية تكثيف الاستعدادات وإجراء الفحوصات الوقائية للحافلات، وتجهيز ورش متنقلة، بالإضافة إلى توفير حافلات بديلة تحسبًا للطوارئ.

ومن ضمن هذه الاستعدادات، أجرت شركة "تطوير" الصيانة والفحص الوقائي الكامل لـ6 آلاف و651 حافلة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية؛ وذلك خلال أيام الإجازات الأسبوعية.

وجرى الإشراف ميدانيًّا على أعمال الصيانة، التي تمت في الكراجات التابعة للمتعهدين، من قبل المراقبين الميدانيين.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الشركة على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، والتزامها بضمان جودة خدمة النقل المدرسي.

وتشتمل معايير برنامج الفحص والمعالجة الفورية على التأكد من سلامة الإطارات والطفايات، وحقائب الإسعافات الأولية، وكفاءة التكييف، إضافة إلى ميزان إغلاق الأبواب بإحكام، وفاعلية الإضاءة والمنبهات، وأبواب الطوارئ، بجانب التأكد من عمل ذراع السلامة والحساسات، وعلامة قف بالجانب الأيسر من الحافلة، وصيانة المتعطل منها، والتأكد من ثبات المقاعد، وتغيير المتهالك منها، إضافة إلى عناصر الفحص الوقائي الأخرى.

وتواصل الشركة جهودها الهادفة إلى الارتقاء بخدمة النقل المدرسي؛ حدثت هذا العام أسطول الحافلات، وضخت فيه 3000 حافلة جديدة عبر برنامج إحلال الحافلات الجديدة مكان القديمة، كما تقوم ضمن خططها بإعداد مواد تدريبية عن تفعيل الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، فيما تنظم حملات توعوية واسعة للتعريف بضوابط الأمن والسلامة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والسائقين.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم المملكة السعودية التعليم

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