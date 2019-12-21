كأس العالم للأندية| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي مونديال الأندية قطر 2019 متاحة مجانًا عبر beIN SPORTS

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي، غدًا السبت، الموافق 21 ديسمبر 2019، في المبارة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بدولة قطر.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فلامنجو بنهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فلامنجو غدًا السبت، الموافق 21 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فلامنجو بنهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تُذاع مباراة ليفربول ضد فلامنجو على ملعب خليفة بالأراضي القطرية، عبر قناة بي ان سبورت 3، التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.





وأعلنت العديد من القنوات المفتوحة بث مباراة ليفربول ضد فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية، عبر قنواتها دون أي تشفير، إليكم أسماء القنوات وتردداتها:-





تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد فلامينجو:-

القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا

تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500





تردد قناة Alkass Three

على النايل سات

11919 استقطاب افقي

معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4

على العرب سات

تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي

معامل الترميز 27500 التصحيح ¾