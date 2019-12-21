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شاهد مباراة ليفربول مجانًا.. أكثر من 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وفلامينغو اليوم فى نهائى كأس العالم بث مباشر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:55 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
علاء خليف
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يخوض فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مواجهة قوية ضد فريق فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وتأهل ليفربول الإنجليزي لنهائي كأس العالم للأندية بعدما تخطي عقبة فريق مونتيري المكسيكي بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، بينما صعد فريق فلامنجو البرازيلي للمباراة النهائية، بعدما تجاوز فريق الهلال السعودي بالفوز عليه 3-1.

موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية:
تقام مباراة ليفربول الإنجليزي ضد فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية اليوم السبت الموافق 21 – 12 – 2019، على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية "الدوحة"، وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة وفلسطين والأردن، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، و9:30 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، و5:30 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي مونديال الأندية:
تذاع مباراة ليفربول ضد فلامنجو في نهائي مونديال الأندية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات كأس العالم للأندية 2019، وتذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي مميز لـ "عصام الشوالي" ويسبقه استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة العالمية لتحليل كافة جوانب المباراة.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي مونديال الأندية؟
أعلنت بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة اذاعة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي، وحرصا منا على حصول الجماهير العربية على متعة مشاهدة نهائي المونديال ومتابعة الدولي المصري (محمد صلاح) نقدم لكم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة:

- تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول:
القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا
تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي
معامل الترميز 27500

- تردد قناة Alkass Three
على النايل سات
11919 استقطاب افقي
معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4
على العرب سات
تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي
معامل الترميز 27500 التصحيح ¾

- تردد القنوات المفتوحة الناقلة للنهائي:
canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13
rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19
sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات
Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.
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