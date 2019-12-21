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إيطاليا ترفض طلب السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:49 م
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فايز السراج
فايز السراج
وكالات
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أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، رفض طلب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، وأعلنت تمسكها بالحل السياسي.

وشددت إيطاليا على أن حل الأزمة الليبية يظل سياسيا وليس عسكريا، موضحة أنها ستواصل عملية تعزيز الاستقرار الشامل في ليبيا.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر دبلوماسية إيطالية بوزارة الخارجية، قولها إن "حل الأزمة الليبية يظل سياسيا وليس عسكريا، معللة بذلك "رفض أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك".

وقالت الوكالة إن روما تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة ليبية-ليبية، والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار.

وأرسل السراج، المدعوم من تركيا الخميس الماضي، رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد عملية طوفان الكرامة التي شنها الجيش الليبي لتحرير العاصمة من المليشيات التابعة للوفاق.

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الكلمات المفتاحية

فايز السراج طلب رفض الاتفاقية الأمنية إيطاليا

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