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ارسنال ضد إيفرتون (0 - 0) في الدوري الإنجليزي | الجانرز يواصل تقديم النتائج السيئة (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:45 م
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ارسنال ضد إيفرتون
ارسنال ضد إيفرتون
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ارسنال ضد إيفرتون (0 - 0) في الدوري الإنجليزي

ارسنال ضد إيفرتون، وقع فريق ارسنال في فخ التعادل أمام مضيفه بدون أهداف مستمرًا في تقديم النتائج السيئة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "جوديسون بارك" معقل التوفيز، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.

وفشل ارسنال وإيفرتون في استغلال الفرص القليلة التي لاحت أمام المرميين، ليحصد كل منهما نقطة تحت أنظار المدربين الجديدين.

وبهذه النتيجة، رفع ارسنال رصيده إلى النقطة 23 في المركز التاسع، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويعد هذا التعادل رقم 8 لفريق ارسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل الفوز في 5 لقاءات، والخسارة في 5 مباريات أيضًا، بينما يعتبر هذا التعادل هو الرابع لإيفرتون هذا الموسم، مقابل الفوز في 5 مباريات والخسارة في 9.

وكانت هذه هي المباراة الأخيرة التي يقود فيها فريدي ليونجبرج لفريق ارسنال، حيث يتولى ميكيل أرتيتا تدريب الفريق بداية من اليوم، حيث ستكون أول مباراة يقود فيها الفريق أمام بورنموث يوم الخميس المقبل.

كما كانت هذه المباراة هي الأخرى الأخيرة لدونكان فيرجسون، حيث سيتولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق بداية من مباراة بيرنلي المقرر إقامتها الخميس المقبل.

شاهد.. ملخص مباراة ارسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:

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