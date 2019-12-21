بالتردد 5 قنوات مفتوحة تشاهد عليها مباراة ليفربول وفلامينجو مباشرة| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر liverpool final

تترقب جماهير الكرة العالمية والعربية غداً السبت 21 ديسمبر، مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين فريقي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، والذي ينشط بين صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، ونادي فلامينجو البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، وذلك بملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.





ويسعى كلا الفريقين بالتتويج بأولى ألقابهما في البطولة على الإطلاق، بعد أن تخطى ليفربول عقبة مونتيري المكسيكي في قبل النهائي بصعوبة شديدة بنتيجة 2-1، بينما فاز فلامينجو البرازيلي على زعيم الأندية السعودية الهلال بطل دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-1.





موعد مباراة ليفربول وفلامينجو

وتنطلق المباراة مساء غداً السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وسوريا والعراق، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" قائمة ببعض القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة المرتقبة، شاملة الترددات الخاصة بها وطريقة إستقبالها.





1- قناة Alkass three HD وذلك وفق التردد 12418 أفقي على القمر الصناعي عرب سات ARAB SAT 26 شرقاً، بالإضافة للتردد 11919 أفقي معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطاً 3/4 وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

2- قناة CANAL SPORTS على القمر الصناعي هوت بيرد HOT BIRD 13 بتردد 11488 رأسي.

3- قناة RMC SPORT 1 على القمر الصناعي أسترا ASTRA 19 وفق التردد 11934 رأسي.

4- قناة SPORT TV 2 على القمر الصناعي هسباسات HISBASAT وفق التردد 12246 أفقي.

5- قناة IDMAN على القمر الصناعي AZERSPACE 46 وفق التردد 11169 أفقي.



