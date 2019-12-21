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إنبي وطلائع الجيش يطلبان ضم نجم الأهلي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:55 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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تلقي النادي الأهلي عرضين رسميين من ناديي طلائع الجيش وإنبي للحصول على خدمات عمار حمدي صانع العاب الفريق الأول خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل وذلك على سبل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويميل الأهلي حتي الآن إلي الابقاء علي اللاعب ، ورفض رحيله في ظل قناعة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق بقدراته، فيما يتمسك عمار حمدي بخوض تجربة جديدة ويرغب في الانتقال لصفوف الاتحاد السكندري الذي طلب أيضا التعاقد معه.

وخرج عمار من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر حيث شارك لمدة 45 دقيقة فقط هذا الموسم وكانت في مباراة بني سويف بدور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء بعد غد الاثنين على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيده 21 نقطة بهدما حقق الفوز في 7 مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي.

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