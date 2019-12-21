خالد الجندي: الإسلام جاء ليؤثر لا ليتأثر (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام وجد كرسالة محمدية للرسول محمد –صلى الله عليه وسلم- منذ 14 قرنا، ومنذ ذلك الحين والإسلام استوعب الزمان والمكان والظرف.



وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الإسلام لا يتأثر بالبيئة المحيطة ولا يتشكل بتشكيلها، وإنما الإسلام جاء لإصلاح الكون والظروف والبيئات والعلاقات والمعاملات، فالإسلام جاء ليؤثر ولا ليتأثر.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المسلم من خصالة الحميدة التي يرسلها الله عز وجل في آياته، أنه يؤثر في الظرف المحيط، ولا يتأثر بالتهديدات ولا التحديات ولا بالفقر والغنى، ولا بالمرض والصحة ولا بالعلم والجهل، مشددًا على أن طباع المسلمين يفترض أن تكون طبقًا للتعليمات التي جاءت في القرآن الكريم.

