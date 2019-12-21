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التعادل يحسم موقعة عثماثون طنطا وصيد المحلة بالقسم الثالث

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:51 م
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مظاليم
مظاليم
سارة سالم
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حسم التعادل الإيجابي اللقاء بين عثماثون طنطا بقيادة محمد علوش ونظيره صيد المحلة الذي يقوده طارق السعيد فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب استاد طنطا بالجولة ال 11 للمجموعة الثامنة، بنتيجة 2/2.

أنتهي الشوط الأول بتقدم عثماثون بهدفين مقابل هدف، تقدم لصيد المحلة رضا خليف في الدقيقة 3، ثم تعادل أحمد بوليكا لعثماثون في الدقيقة 6، وأضاف الهدف الثاني لعثماثون محمد عيد الدمرداش في الدقيقة 9.

وفي الشوط الثاني تعامل محمد الدسوقي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 3، وشهد الشوط طرد أحمد رينجو لاعب عثماثون في الدقيقة 22 للاعتراض علي الحكم، وتبادل الفريقين الضغط ولكن بدون جدوي لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

التعادل رفع من رصيد كلاهما للنقطة 22، في المركز الثاني والثالث.

بدأ عثماثون طنطا بتشكيل مكون من محمد رمضان، ونصر عبدالرازق، ومحمد سامي، ومحمد عادل، وكريم محمد، وأحمد حسن، وعمر نبيل، وأحمد عبدالعزيز، ومحمد الحسيني، وأحمد كمال، ومحمد الدمرداش.

بينما جاء تشكيل الصيد كالتالي:- أحمد قاسم، واسلام سعيد، وعبدالرحمن عوف، ومحمد رضا، واسلام مجدي، وعبدالعزيز مصطفي، وعمر طارق، رضا خليف، ومحمد الدسوقي، ومحمد رمضان، وأمين هلال.

أدار المباراة محمد الشناوي حكما وعاونه محمد سامي ومحمود ناصر، وجاء رضا سامي مراقبا عن لجنة الحكام.

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