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live الشوط الثاني «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال الآن

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:45 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد خليفة الدولي لحساب مباريات تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم للاندية لكرة القدم .
كورة لايف kora live وكان الشوط الأول من مباراة الفريقين قد إنتهى بتقدم الزعيم السعودي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة السابعة والثلاثين عن طريق لمسة فنية رائعة.
كول كورة cool kora وشهدت الخمسة وأربعين دقيقة التي لُعبت أداء رائع من أبناء الروماني لوشيسكو حيث كانوا الأكثر خطورة على مرمى الفريق المكسيكي وأضاعوا عديد الفرص التي كانت من الممكن أن تريحهم في حالة تسجيلها.
يلا شوت yalla shoot وبالنظر للخصم فريق نادي مونتيري فإن غياب تسعة لاعبين دفعة واحدة إستعداداً لنهائي بطولة الدوري المكسيكي بأوامر المدير الفني ثر بالسلب على الفريق حيث أن لاعبي دكة البدلاء غير قادرين على مجاراة نسق الفريق السعودي.
كورة جول kora goal وفي الشوط الثاني تنتظر الجماهير السعودية بوجه خاص والعربية بوجه عام في أن يحافظ الفريق الهلاللي على التقدم وزيادة الغلة خوفًا من حدوث أمر مشابه لما حدث في الدور نصف النهائي حينما أنهى الفريق الشوط الأول متقدمًا على فلامنجو بهدف وخسر بثلاثة.
يلا كورة أونلاين yalla kora online ومن المنتظر أن يدفع أنتونيو محمد المدير الفني الأرجنتيني لفريق نادي مونتيري بأبرز اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء من أجل تغيير النتيجة ومحاولة إقتناص برونزية العام.
يذكر أن المباراة كانت قد بدأت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT
ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة ما تبقى من أحداث الشوط الثاني عبر روابط البث المباشر بجودة عالية تعليق عربي لخالد الحدي


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