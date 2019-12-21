جامعة السويس تحصد المركز الثاني بمسابقة أفضل جامعة مصرية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، نتائج مسابقة أفضل جامعة مصرية، وقد حصلت جامعة السويس على المركز الثاني في مسابقة أفضل جامعة مصرية في مجال الأنشطة الطلابية، وقد حصلت جامعة عين شمس على المركز الأول وجاءت جامعة السويس في المركز الثاني لتحقق إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الجامعة على مختلف المستويات.



وصرح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس أن تحقيق جامعة السويس لهذا المركز المتقدم في مسابقة أفضل جامعة مصرية إنما ينبع من حرص الجامعة وايمانها بأهمية بناء شخصية الطالب حيث أن الجامعة ليست مؤسسة علمية فحسب، وإنما تسهم في اكتشاف مواهب الشباب وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.



