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وقفة لأحباء النادي الإفريقي للمطالبة برحيل الهيئة المديرة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:43 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نظم عدد من أحباء النادي الإفريقي، قبل قليل، وقفة أمام مقرّ ''الحديقة أ'' للإحتجاج ضدّ الهيئة المديرة برئاسة عبد السلام اليونسي وللمطالبة برحيلها.

وقبل ذلك كان 'موفما سوسيوس كلوبيست' قد أعلن في بيان مقاضاة الهيئة المديرة للنادي الإفريقي على خلفية عدم نشر التقريرين المالي والأدبي للفريق وبسبب شبهات فساد.

ودعا مجموعات النادي الإفريقي إلى التحرك ''لإنقاذ النادي من أيادي هذه العصابة''، وطرد ها في أسرع وقت ممكن قبل وقوع ما لا يحمد عقباه، وفق نصّ البيان.
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