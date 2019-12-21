Advertisements
Advertisements
Advertisements

helal live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى live hdبث مباشر اليوم فى كأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:41 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى بث مباشر
Advertisements
يستعيد الهلال خدمات محمد كنو بعد إيقافه لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء أمام الترجي التونسي، بينما يفتقد للبيروفي أندريه كاريلو، الذي طرد أمام فلامنجو البرازيلي.

لمشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى بث مباشر اليوم فى كأس العالم للأندية

يسعى الهلال لكي يكون أول ناد سعودي في التاريخ يتمكن من الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما ودع النصر نسخة 2000 التي أقيمت في البرازيل من دور المجموعات، بينما اكتفى الاتحاد بالحصول على المركز الرابع في نسخة 2005 التي أقيمت باليابان. 

يتطلع الهلال لكي يكون ثالث ناد عربي في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يتمكن من الحصول على الميدالية البرونزية بعد النادي الاهلي في نسخة 2006 والسد القطري في نسخة 2011.

في المقابل، يسعى مونتيري المكسيكي لتعميق جراح الهلال السعودي ومعادلة إنجازه السابق الذي تحقق في نسخة 2012 وذلك بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

 مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري الهلال ومونتيري بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري الهلال ضد مونتيري بث مباشر الهلال محمد صلاح مونتيري كأس العالم للاندية بث مباشر

وعلى الرغم من أن الهلال هو من تقدم في النتيجة عبر سالم الدوسري في الشوط الأول، لكن الفريق البرازيلي الذي يقوده مدرب الهلال الأسبق، جيسوس، تمكن من العودة في الشوط الثاني وتسجيل الانتصار ليضمن وجوده في النهائي.

قدّم الهلال مباراة كبيرة للغاية أمام فلامينجو، ولكنه لم يتمكن من الانتصار وتلقى هزيمة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

لا يفوتك البث المباشر ومشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية 2019 عبر الفجر

فشل الفريقان في التأهل للمباراة النهائية، ولكنهما يرغبان في الخروج بميداليات من “الموندياليتو”، لذلك ستكون هناك حربًا للفوز بالمركز الثالث.

الهلال تعثر أمام فلامينجو وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما مونتيري فخسر أمام العملاق الأوروبي ليفربول بصعوبة بهدفين مقابل هدف.


أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من الفجر  لمباراة الهلال السعودي مع نادي مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية لتحديد المركزي الثالث والرابع 2019، و...متابعة ممتعة

تردد قناة قناة TVR 1
الترددات الفضائية والأرضية قناة TVR 1
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى بث الهلال ومونتيري الهلال ضد مونتيري

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة "إداري" الزمالك بسبب "ملاريا" مازيمبي

منذ حوالي 3 ساعات

صحيفة سعودية: فرجاني ساسي يفسخ عقده مع الزمالك للانتقال للأهلي

منذ ساعة و نصف

أزمة في دفاع الأهلي ضد الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ يوم

فضيحة التسريب تهز الزمالك.. ومنطقة الجيزة تعلق

منذ ساعة و 20 دقيقة

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. زيدان يضحي بأفضل لاعب في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فضيحة تحكيمية تتسبب في إيقاف "حكم" بمباراة طنطا والمقاصة (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 23 ساعة

مهاجم لوزيرن يشعل أزمة لرينيه فايلر في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يفاجيء الشحات وأفشة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال ضد مونتيري في كأس العالم للأندية| بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري Alhilal live

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف رابط الهلال AL HILAL VS MONTERREY

«رابط بين سبورت YOUTUBE» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري goalarab يلا شووت بث مباشر يوتيوب كورة لايف الهلال اليوم YALLA Hi

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر KORA كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال ومونتيري الآن bein YOUTUBE

لايف Hilal مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر رابط مباشر الان Muntery VS Hilal في كاس العالم للاندية

«كورة ستار PlUs» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت hilal رابط الهلال مباشر جودة متعددة bein sp

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:17 م

صحيفة سعودية: فرجاني ساسي يفسخ عقده مع الزمالك للانتقال للأهلي

مهاجم لوزيرن يشعل أزمة لرينيه فايلر في الأهلي

02:52 م

فضيحة التسريب تهز الزمالك.. ومنطقة الجيزة تعلق

03:30 م

عاجل.. وفاة "إداري" الزمالك بسبب "ملاريا" مازيمبي

01:37 م

فايلر يفاجيء الشحات وأفشة

01:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status