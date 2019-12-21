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kora live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى kora on line بث مباشر اليوم فى كأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:37 م
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مشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى
مشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى
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يواجه الهلال السعودى نظيره مونتيري المكسيكي فى الرابعة والنصف مساء اليوم، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مونديال الأندية. 

يستعيد الهلال خدمات محمد كنو بعد إيقافه لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء أمام الترجي التونسي، بينما يفتقد للبيروفي أندريه كاريلو، الذي طرد أمام فلامنجو البرازيلي.

لمشاهدة مباراة الهلال ومونتيرى بث مباشر اليوم فى كأس العالم للأندية

يسعى الهلال لكي يكون أول ناد سعودي في التاريخ يتمكن من الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما ودع النصر نسخة 2000 التي أقيمت في البرازيل من دور المجموعات، بينما اكتفى الاتحاد بالحصول على المركز الرابع في نسخة 2005 التي أقيمت باليابان. 

يتطلع الهلال لكي يكون ثالث ناد عربي في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يتمكن من الحصول على الميدالية البرونزية بعد النادي الاهلي في نسخة 2006 والسد القطري في نسخة 2011.

في المقابل، يسعى مونتيري المكسيكي لتعميق جراح الهلال السعودي ومعادلة إنجازه السابق الذي تحقق في نسخة 2012 وذلك بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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وعلى الرغم من أن الهلال هو من تقدم في النتيجة عبر سالم الدوسري في الشوط الأول، لكن الفريق البرازيلي الذي يقوده مدرب الهلال الأسبق، جيسوس، تمكن من العودة في الشوط الثاني وتسجيل الانتصار ليضمن وجوده في النهائي.

قدّم الهلال مباراة كبيرة للغاية أمام فلامينجو، ولكنه لم يتمكن من الانتصار وتلقى هزيمة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

لا يفوتك البث المباشر ومشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية 2019 عبر الفجر

فشل الفريقان في التأهل للمباراة النهائية، ولكنهما يرغبان في الخروج بميداليات من “الموندياليتو”، لذلك ستكون هناك حربًا للفوز بالمركز الثالث.

الهلال تعثر أمام فلامينجو وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما مونتيري فخسر أمام العملاق الأوروبي ليفربول بصعوبة بهدفين مقابل هدف.


أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال السعودي مع نادي مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية لتحديد المركزي الثالث والرابع 2019، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./

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