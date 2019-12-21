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وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور والخنازير

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:38 م
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الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
رقية جمال
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نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، انتشار أنفلونزا الخنازير، مشددًا على أنها كانت موجودة في عام 2009 وانتهت ولم تعد موجودة في مصر حاليًا.

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة العزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الأنفلونزا المنتشرة حاليًا هي أنفلونزا موسمية تُصيب الشعب بأكمله، وهذا هو الموسم الخاص بها، وهي تتفاوت بين حالات متوسطة وبسيطة وشديدة، فبعض الحالات قد تصاب بسخونية شديدة وتكسير في الجسم وعطس ورشح وكحة، وبعض الحالات تصاب بالتهابات رئوية، وبعض الحالات تدخل العناية المركزة.

وتابع وزير الصحة الأسبق، أن السبب في انتشار الأنفلونزا هو برودة الجو والتواجد في الأماكن المغلقة في وسائل النقل والفصول في المدارس والمدرجات في الجامعات، مما يساهم في انتشار العدوى، موضحًا أن أنفلونزا الطيور الإصابة بها حالات فردية وهي غير منتشرة، وهي تنتقل من الطيور للبشر ولا تنتقل من البشر للبشر، مناشدًا بعدم خروج مريض الأنفلونزا من منزله حال عدم وجود ضرورة للتصدي لانتشار العدوى، أو العطس في منديل والتخلص منه بطريقة آمنة حال وجود ضرورة للخروج، مع غسل الأيدي باستمرار.
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