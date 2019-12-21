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رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الهلال هدف سالم الدوسري الآن

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:34 م
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم السبت 21 ديسمبر لمباراة الهلال السعودي مونتيري المكسيكي yalla shoot
شاهد مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي يلا كورة، متابعة مباراة الهلال ومونتيري اليوم في كأس العالم للأندية cool kora ، متابعة مباراة الهلال ومونتيري أونلاين، شاهد عبر الإنترنت مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي اليوم لايف كورة برابط سريع جودة عالية مباشرة.
ويشهد إستاد خليفة الدولي بالدوحة مواجهة من العيار الثقيل تجمع نادي الهلال السعودي yalla kora ونادي مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.
متابعة بث حي ومباشر لمباراة مونتيري والهلال mobi kora.
ويسعى الزعيم السعودي للفوز وتحقيق المركز الثالث world cup clubs في أول مشارة له dawri plus في البطولة.
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التشكيل المتوقع لمباراة مونتيري والهلال
شاهد مباشرة بث مباشر لمباراة مونتيري والهلال في كأس العالم للأنديةcool kora رابط سريع جودات متعددة، متابعة مباراة الهلال ومونتيري اليوم live7hd رابط مباشر جودة عالية، مشاهدة بث قناة bein sports على الإنترنت جودة يوتيوب عبر تطبيق bein connect .
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال dawri plus كما يلي
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: محمد البريك – هيونج سو يانج – علي البليهي – ياسر الشهراني
خط الوسط: عبدالله عطيف – سالم الدوسري – محمد كنو – إدواردو.
خط الهجوم: جيوفينكو – جوميز.
موعد مباراة مونتيري والهلال اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها
يمكنكم متابعة مباراة مونتيري والهلال من خلال kora live رابط سريع جودة عالي، أو من خلال الرابط koora online دون تقطيع.
هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم، السبت 21 ديسمبر، بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة Alkass three HD ، بالإضافة لقناة 1 bein Sports HD .


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الكلمات المفتاحية

الهلال ومونتيري Alkass

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