رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الهلال هدف سالم الدوسري الآن

شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم السبت 21 ديسمبر لمباراة الهلال السعودي مونتيري المكسيكي yalla shoot

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ويشهد إستاد خليفة الدولي بالدوحة مواجهة من العيار الثقيل تجمع نادي الهلال السعودي yalla kora ونادي مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

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ويسعى الزعيم السعودي للفوز وتحقيق المركز الثالث world cup clubs في أول مشارة له dawri plus في البطولة.

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التشكيل المتوقع لمباراة مونتيري والهلال

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال dawri plus كما يلي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – هيونج سو يانج – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف – سالم الدوسري – محمد كنو – إدواردو.

خط الهجوم: جيوفينكو – جوميز.

موعد مباراة مونتيري والهلال اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم، السبت 21 ديسمبر، بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة Alkass three HD ، بالإضافة لقناة 1 bein Sports HD .







