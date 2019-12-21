يلا Messi كورة لايف TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة والافيس بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS NOW

مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس اليوم السبت 21 / 12 / 2019 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني، وتقام المباراة على أرضية ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، والذي يسعي لحصد 3 نقاط تضاف لرصيده للانفراد بصدارة الليجا الاسبانية.





وكان برشلونة تعادل سلبيا في مباراة الكلاسيكو ضد فريق ريال مدريد، ووصل رصيده لـ 35 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الاسباني متفوقا بفارق الاهداف فقط عن فريق الريال صاحب المركز الثاني.





موعد البث المباشر لمباراة برشلونة ضد ألافيس اليوم السبت:

تنطلق أحداث مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت،بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والثالثة عصرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، شاهد بث مباشر YALLA SHOOT مباراة البرسا على رابط يوتيوب.





ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس اليوم:

وتلقي نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية بعد اصابة نجمه الواعد أنسو فاتي في الفخذ خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، مما يمنعه عن المشاركة في مباراة اليوم ضد ضد ديبورتيفو ألافيس، والمقرر إقامتها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا.





أرقام نارية لـ"ميسي" ضد ديبورتيفو ألافيس COOL KORA:

يمتلك الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل رائع من الأرقام التي حققها خلال مواجهاته ضد فريق ديبورتيفو ألافيس الاسباني، حيث سبق والتقي "ميسي" مع ألافيس في 8 مباريات سابقة، خسر مباراة وحيدة وحقق البرسا 7 انتصارات في وجوده، و تمكن البرغوث الارجنتيني من تسجيل 8 أهداف وصنع هدف وحيد، بمعدل هدف واحد في المباراة، ويسعي نجم البرسا لمواصلة تفوقه وقيادة فريقه للفوز في مباراة اليوم وحصد نقاط اللقاء.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألافيس YALLA LIVE:

تذاع مباراة برشلونة ضد ألافيس اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري الاسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث تذاع المباراة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق علي محمد علي ويمكنكم متابعة المباراة علي هذه القنوات:-





- Match Football 1

- TV 2 Sport Dan

- Eleven Sports 2 HD

- CBC SPORT HD

- DAZN 1 HD

- Spiler 2 TV

- Turkmenistan Sport HD