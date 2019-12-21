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غدا.. "دفاع النواب" تستكمل مناقشة مشروعات الإصلاح الإداري

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:37 م
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إسلام شعراوي
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تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماع غدًا الأحد، لاستكمال مناقشة مشروعات الإصلاح الإداري التي تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

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