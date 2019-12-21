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yalla shoot| البث المباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية 2019

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:32 م
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مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري
مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري
الفجر الرياضي
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وعلى الرغم من أن الهلال هو من تقدم في النتيجة عبر سالم الدوسري في الشوط الأول، لكن الفريق البرازيلي الذي يقوده مدرب الهلال الأسبق، جيسوس، تمكن من العودة في الشوط الثاني وتسجيل الانتصار ليضمن وجوده في النهائي.

قدّم الهلال مباراة كبيرة للغاية أمام فلامينجو، ولكنه لم يتمكن من الانتصار وتلقى هزيمة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

لا يفوتك البث المباشر ومشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية 2019 عبر الفجر

فشل الفريقان في التأهل للمباراة النهائية، ولكنهما يرغبان في الخروج بميداليات من “الموندياليتو”، لذلك ستكون هناك حربًا للفوز بالمركز الثالث.

الهلال تعثر أمام فلامينجو وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما مونتيري فخسر أمام العملاق الأوروبي ليفربول بصعوبة بهدفين مقابل هدف.


أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال السعودي مع نادي مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية لتحديد المركزي الثالث والرابع 2019، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./

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