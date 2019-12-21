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هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:32 م
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شيبة مع العروسين
شيبة مع العروسين
الفجر الفني
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احتفل المنتج ياسر نوار، بزفاف كريمته الآنسة شروق، الى المهندس محمود محمد فرغلي، فى أجمل حفلات زفاف الموسم، وذلك فى حضور أهل وأصدقاء العروسين ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والشخصيات العامة.

 

أحيا حفل الزفاف السوبر ستار هاني شاكر وقدم نخبة كبيرة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة، ثم المطرب محمود الليثي قدم مجموعة كبيرة من أغانيه، ثم أشعل الحفل المطرب احمد شيبة بأغنية "اه لو لعبت يازهر" و على تصفيق الحضور صعدت الفنانة الاستعراضية ديانا والمطربة كارين نوالي.

 

صمم فستان العروس سامو هجرس، ولفت أنظار الحضور ديكورات الحفل المبهرة وهي من تصميم أحمد شوقي وهبة رمزي، واضاة وشاشات الليزر المهندس إيهاب ابو السعود.

 

استمر الحفل حتى الصباح واتسمت الأجواء بالبهجة.

هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
هاني شاكر والليثي وشيبة وديانا يشعلون زفاف ابنة المنتج ياسر نوار (صور)
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