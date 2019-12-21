«كورة لايف Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الهلال II7SRY جول PLUS NOW

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kora live وكان الهلال السعوذي قد خسر فى مباراة نصف النهائي على يد فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثية لهدف، بينما خسر مونتيري المكسيكي من فريق ليفربول الإنجليزي بهدفين لهدف، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي اليوم KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي kora star

سيقام لقاء الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف بتوقيت جرينتش وويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي اليوم KOORA STAR ، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي YALLA SHOOT.

وسيذاع لقاء الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي على قناة الكأس المفتوحهyalla shoot on line







