أرسنال يتعادل مع إيفرتون سلبياً في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق أرسنال مع فريق إيفرتون بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.





أحداث مباراة أرسنال ضد إيفرتون :-

وسيطر الخوف على الفريقين خلال أحداث المباراة من أجل عدم الهزيمة في اللقاء، ولم يُشكل ايفرتون اي خطورة على مرمى فريق أرسنال، وكانت الكرة الخطيرة الوحيدة في اللقاء عن طريق ايميريك اوباميانج والذي تصدى لها بيكفورد حارس الفريق الأزرق.





أرسنال يعلن عن مدربه الجديد :-

وكان فريق أرسنال قد أعلن عن تعيين ميكيل ارتيتا لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، وذلك عقب رحيل المدرب الإسباني يوناي إيمري عن الجانرز خلال الأسابيع الماضية بسبب سوء نتائج الفريق في البريميرليج والدوري الأوروبي.





إيفرتون يعين كارلو أنشيلوتي مدربا للفريق :-

بينما أعلن فريق إيفرتون أيضاً عن تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي منذ قليل من أجل قيادة الفريق الأزرق خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد اقالة ماركو سيلفا مدرب الفريق بعد الخسارة الثقيلة من فريق ليفربول بخماسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.





ورفع فريق أرسنال رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بينما يحل فريق إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.